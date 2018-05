El mandatario Martín Vizcarra aseguró que era su deseo que Pedro Pablo Kuczynski termine su gobierno, luego que se iniciara el primer proceso de vacancia por incapacidad moral en su contra.El jefe de Estado aclaró que PPK manifestó, en el primer mensaje previo al proceso, que sus vicepresidentes no avalaban medidas inconstitucionales y no que no continuarían en sus cargos si lo vacaban.Vizcarra reveló también que solo ha conversado vía telefónica con Kuczynski y que le deseó éxito en su gestión como presidente; además, no descartó que se reúnan personalmente, pero más adelante.“Conversamos un par de veces por teléfono. En algún momento va a ser oportuno reunirnos. No será en las próximas semanas, pero sí en los próximos meses”, dijo en declaraciones al diario El Comercio.(Peru21)