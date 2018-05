Puno: Comerciantes de la feria sabatina celebraron sus 46 aniversario en medio de necesidades insatisfechas

Publicado el dia lunes 07 de mayo del 2018 a las 07:34

Más de 300 comerciantes de la Feria Sabatina, Dominical y Feriados ubicados en la quinta y sexta cuadra de la Avenida Simón Bolívar de la ciudad de Puno, celebraron este domingo 46 años, según dio a conocer la presidenta de dicha asociación, Nicasia Quispe Chura.



Sin embargo lamentó que las autoridades no le presenten atención a las necesidades que afrontan, entre ellas el alumbrado público, ya que muchas veces se quedarían hasta horas de la tarde expendiendo sus productos, además el ordenamiento del pase de triciclos y otras unidades motorizaas por la zona durante los fines de semana.



Recordó que inicialmente ellos estaban ubicados en el jirón los incas de la ciudad pero hace más de 10 años fueron reubicados en virtud al ordenamiento de la ciudad, sin embargo paradójicamente ahora la zona de la cual los sacaron se encuentra repleta de comerciantes ambulantes en los fines de semana.



“Estamos atrás, no tenemos venta, ha reducido de lo que era un 50% y ahora estamos en 10% de ventas. Vivimos del negocio pero estamos muy alejados y no tenemos clientela”, dijo la presidenta de la asociación al tiempo de hacer un llamado a las autoridades para que no los dejen en el olvido y hagan algo al respecto.