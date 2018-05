Juez Concepción Carhuancho ha perdido imparcialidad, dice Nakasaki

El abogado del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia, César Nakasaki, dijo hoy que el abogado Richard Concepción Carhuancho ha perdido imparcialidad al no proteger los derechos fundamentales de su investigado.



“Un juez que agrede derechos fundamentales del investigado pierde imparcialidad porque es un protector de derechos, no un afectador de derechos”, indicó Nakasaki.



Recordó que el Tribunal Constitucional (TC) estableció que Humala y Heredia sufrían prisión arbitraria dictada por el referido juez. “Hay temor de que no pueda ser imparcial a partir de que el Tribunal Constitucional ha dicho que su práctica de trabajo es inconstitucional”, agregó.



Concepción Carhuancho dispuso en la víspera la incautación de bienes de la familia Humala Heredia, incluida la casa donde habitaba con sus menores hijos, en el distrito de Surco.



Esta mañana, se conoció que el juez suspendió la incautación de dicha vivienda, luego del pedido de la defensa de que primen los derechos tutelares de los hijos de la familia.(Andina)