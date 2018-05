Ayer, pasadas las 8:00 a.m., la defensa del ex mandatario Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia recibió la respuesta del juez Richard Concepción Carhuancho a su pedido de suspender la incautación de su vivienda: en cuestión de horas, el magistrado accedió a su solicitud y le concedió a la ex pareja presidencial un plazo de 30 días para trasladar a sus hijos de la casa de Surco. La Fiscalía fue notificada al mismo tiempo.En su resolución, que fue emitida el lunes –el mismo día en que se intervinieron los bienes–, Concepción dispone que la ejecución de la incautación que él mismo ordenó, el pasado 27 de abril, se suspenda únicamente para la referida vivienda. La decisión no afectaba a los otros cuatro inmuebles, las cinco camionetas y las 14 cuentas bancarias incautadas, que ya están en manos del Estado, a través del Pronabi.No obstante, por la tarde de ayer, el magistrado emitió otra resolución dejando sin efecto la suspensión. ¿Qué sucedió? La notificación sobre esta decisión llegó a las partes cuando ya se había concretado la incautación de la propiedad.El fiscal Germán Juárez comunicó de esto al juez Concepción. Humala y Heredia habían abandonado su vivienda en Surco con sus cosas a la 1:50 a.m. de ayer. Tras ello, el inmueble había quedado en poder del Pronabi.(Peru21)