Denunciarán a alcalde de Puno, si no pone en funcionamiento Mercado Zonal Sector Oeste

Publicado el dia miércoles 09 de mayo del 2018 a las 12:28

El funcionamiento del Mercado Zonal del Sector Oeste, conocido como Huajzapata, continúa en suspenso. Ya que desde la salida del ex gerente Edgar Centeno Chavarría, en la gestión de Ivan Flores, hasta la fecha, sigue en propuesta.



A fines del año 2015, la municipalidad para viabilizar el proyecto de funcionamiento del mercado, sustentó un reglamento para que se subaste los puestos de venta, sin embargo la misma fracasó, debido al derecho que reclamaba mediante personería jurídica la Asociación Virgen del Carmen.



Por ello, Oscar Davila Valero, representante de la asociación, dijo que presentaron hasta en dos oportunidades una carta notarial al alcalde de Puno para que tome acciones inmediatas antes de que termine su gestión, caso contrario argumenta que presentarán una denuncia por malversación de fondos.



“El Concejo Municipal acordó la creación del Mercado Zonal Sector Oeste, por eso se han emplazado varios documentos” dijo.

Recuerda que en el 2015, Edgar Centeno cuestionó que la personería jurídica del cual se valen los comerciantes como impulsores no sirve.



En tanto son 200 comerciantes inscritos que hasta el momento piden el funcionamiento. “El mercado es para 86 comerciantes pero había la propuesta de hacer tres plataformas más”, indicó.



Por otro lado, señaló que el alcalde de Puno Ivan Flores, entregó un terreno para la ampliación del centro de salud José Antonio Encinas, próximo a la infraestructura del mercado.



En tanto, mostró su malestar y dijo que este espacio no puede ser destinado para ello, ya que se encuentra próximo a un mercado.

Cabe precisar que el 16 de abril, le trasladaron su preocupación al alcalde quien escuchó a algunos vecinos sobre su oposición.