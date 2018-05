Puno: Familia asegura que Puesto de Salud de San Antón ponen excusas en atención de madre gestante

Publicado el dia jueves 10 de mayo del 2018 a las 07:45

José Sucapuca, padre de familia, acusó que el personal del puesto de salud de San Anton, no presta una adecuada atención a las madres gestantes para su chequeo prenatal.



Al trasladarse de La Rinconada al distrito en mención por razones de trabajo, indica que junto a su esposa acudieron el pasado 20 de abril al centro de salud de San Anton, sin embargo el personal de ventanilla le dijo que no hay obstetras.



Por segunda vez visitaron el establecimiento el 29 de abril y la familia fue citada para el día siguiente. Tras acudir a la consulta provisional, le indicaron que le iban a hacer el chequeo el 7 de mayo. Sin embargo, ese día le dijeron que no hay atención.