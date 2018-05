El problema del botadero de Chilla sigue latente en la Provincia de San Román, debido a la contaminación que se genera en a la zona, recientemente la municipalidad de Juliaca ha solicitado dos meses más para el cierre definitivo de este lugar, mientras que los dirigentes del sector han iniciado una serie de disputas.Un grupo de pobladores desde marzo del año 2017 no son convocados a ninguna reunión, por el llamado, Frente de Defensa de los Derechos de Chilla, pese a que sus viviendas se encuentran ubicadas a pocos metros del botadero.La separación de los representantes sería, entre otros factores, debido a que la municipalidad, a fin continuar llevando la basura a este sector, ofreció algunos beneficios a los pobladores de Chilla como reservorios de agua, lastre para el mantenimiento de vías, entre otros.Sin embargo, este apoyo no habría llegado a todos los sectores de la comunidad causando la molestia entre los pobladores, quienes poco a poco empezaron a dividirse y realizar gestiones independientemente. Juan Paricahua, presidente de las urbanizaciones Tintaya y Villa Las Palmeras lamentó que, a través de los medios de comunicación, se les desconozca como dirigentes, pese a estar reconocidos en Registros Públicos.“La gente piensa que el señor Claudio García está luchando por nosotros, sin embargo, no es así, pido a la población que analice la situación, él no representa a todas las urbanizaciones de Juliaca hace sus reuniones en nuestras urbanizaciones y ni nos invita”, explicó al tiempo de presentar su vigencia de poder como directivo.Por otra parte, Domingo Cahuana Huillca, presidente de la Urbanización Arturo Nicolás Vizcarra Zea, quien vive a apenas 300 metros del botadero de Chilla, y habita en el lugar más de 7 años, advierte sus temores, pues habría sido víctima de agresiones por negarse a participar de actos de violencia ocurridos en el año 2017.“Echaron basura en la puerta de mi vivienda, porque no quise participar de los actos de violencia, pese a que vivo en la zona más afectadas, pero soy cristiano e intenté buscar otra solución”, señaló el dirigente. Pese a que no participó de los enfrentamientos, fue ratificado como dirigente, tiene empadronados a 60 moradores y se encuentra formalmente inscrito en registros públicos, es por esta razón descarta ser un falso dirigente de la zona.Comisión mixtaEl pasado 30 de abril se llevó a cabo una reunión entre autoridades Municipalidad, Gobierno Regional, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y los dirigentes de cuatro urbanizaciones, allí se acordó ceder dos meses más para el cierre definitivo del botadero.Estos moradores están seguros de que el botadero será cerrado, sin embargo, comprenden que ello tomará un tiempo, en tanto han solicitado a la Municipalidad se agilice el trámite de su habilitación urbana, se les habilite energía eléctrica y que se mejoren sus vías de acceso, pero a todos los afectados en las mismas condiciones.