Puno: Exigen pago de jornales a favor de trabajadores de la obra Cuartel de Serenazgo

Publicado el dia jueves 10 de mayo del 2018 a las 13:10

Los trabajadores de construcción civil de la obra construcción del cuartel de serenazgo, ubicado en Las Torres San Carlos, informaron que no fueron pagados por la prestación de servicio del mes de abril.



El representante del sector en Puno Efraín Anahua Churacutipa, dijo que el último martes se trasladó a la Gerencia de Ingeniería de la comuna local para averiguar sobre las obras que ejecutan. El responsable le indicó que los pagos se efectuaron con normalidad.



Sin embargo, ayer se puso de conocimiento que no hay planillas hechas respecto al pago del mes de abril. Indicó que no es la primera vez que ocurre este tipo de retrasos.



“Ya estamos en la quincena de mayo y que no haya planilla y de otras obra. Qué es lo que ocurre, parece que no les preocupa” dijo por ello invitó a los trabajadores para que mañana se constituyan al local, donde está dispuesto a escuchar las quejas.