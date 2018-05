José Sucapuca, padre de familia, acusó que el personal del puesto de salud de San Antón, no presta una adecuada atención a su pareja que se encuentra con 36 semanas de embarazo.Al trasladarse de La Rinconada al distrito en mención por razones de trabajo, indica que junto a su esposa acudieron el pasado 20 de abril, 7 de mayo al centro de salud de San Antón, sin embargo el personal de ventanilla le dijo que no hay atención.Ante este hecho, el defensor del Pueblo de Puno, prestó atención para proceder con una investigación. En tanto aclara que este de procedimiento no es correcto. “Si cita para una fecha deben atenderla” dijo.Argumenta que por este tipo de hechos se incrementan cada vez más los casos de muerte materna. Por ello exhortó a los servidores públicos para que tengan mayor cuidado en atender a los ciudadanos.El coordinador de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno, Juan Carlos Espinoza Mamani, aclaró que el personal está en la obligación de atender. Indica que el SIS, protege al poblador en cualquier parte del país.En cuanto a la denuncia pública, afirma que intervendrán el centro de salud. Luego deslindarán responsabilidades.