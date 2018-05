Puno: Consejeros desestiman solicitud de viaje a Argentina del vicegobernador

Publicado el dia viernes 11 de mayo del 2018 a las 07:41

Esta vez el Vicegobernador del Gobierno Regional de Puno, Héctor Darío Estrada Choque no podrá participar de la reunión de la Comisión de la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (ZICOSUR) a realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán de Argentina, puesto que por mayoría de votos del pleno del Consejo Regional de Puno se desestimó la solicitud y autorización de viaje de la autoridad regional, por tanto no podrá salir del país.



La mayoría de los consejeros regionales afirmaron que en dos oportunidades el vicegobernador regional de Puno salió del país (Bolivia y Brasil); sin embargo no habría cumplido con presentar y sustentar el informe de viaje ante el pleno del consejo regional, “a esta alturas solicitar un viaje al exterior ya no tiene sentido”, afirmaron los representantes de las provincias.



Cabe precisar que la reunión fue citada por la presidencia y secretaria tempore del ZICOSUR y se realizará del 15 al 18 del presente mes en la Argentina.