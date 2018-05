Un criterio técnico expuesto por una bióloga del Ministerio del Ambiente, ha generado malestar en los dirigentes y autoridades de Puno. La profesional dio un informe en Canchichico – distrito de Caracoto, que de acuerdo a un análisis de agua en dos puntos, no hallaba contaminación.El presidente del Frente de Defensa de Coata, Félix Suasaca Suasaca, lamentó las declaraciones de la funcionaria de Lima. “Están desinformados” dijo, al tiempo de presumir que el Ministerio del Ambiente no tiene un informe de lo que ocurre en el río Torococha y Coata.Refiere que en la mesa de conversación pidieron que se declare en emergencia el río, pero la profesional justificó que el grado de estudio no determinaba contaminación.“El Ministerio de Salud, OEFA, ANA, no han hecho el informe sobre el grado de contaminación por eso en Lima no saben” dijo, por ello refieren que con la participación de la ciudadanía, invitarán a profesionales para que hagan un análisis de agua.Por su parte el gerente Regional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Edson Pizarro, quien también se encontraba en la reunión de Caracoto, lamentó el criterio tomado por la bióloga. “Dicen que no se han encontrado contaminación, es indignante. Cualquier persona sin ser especialista puede notar que hay contaminación” indicó.Por otro lado, dijo que el Gobierno Regional viene trabajando en dos perfiles y buscan financiamiento para la elaboración del expediente. Uno de los casos es en Juliaca para el tratamiento del río Torococha, cuya ejecución calcula 44 millones de soles.El representante del Colegio de Ingenieros de Puno, Moisés Duran, señaló que hace 15 años, en un análisis de laboratorio inscrito en Organismo Mundial de la Salud comprobaron que en el río Coata se tenían indicios de contaminación.