En el marco de los 60 aniversario de Onda Azul, en Participación Ciudadana, dialogamos con Juan Quispe Alcarima, ex trabajador y ex conductor del programa radial Las Rutas del Recuerdo. En su alocución destacó el trabajo en equipo del medio radial y del apoyo voluntario de muchos profesionales y técnicos.“Han llevado historia y riqueza” dijo, al tiempo de precisar que, Onda Azul es un medio, que permite encarar los problemas de la sociedad con las autoridades. También a futuro es un medio de comunicación que propone alternativas de cambio.Raquel Medina, Juan José Marroquín y Raymundo Paquita, son los personajes del medio radial del cual no se le va de la mente. “”Me demostraron que podemos llegar lejos como un equipo de profesionales” indicó.En la labor pastoral, recordó que trabajaron de forma articulada y responsable, con acciones cívicas a favor de la población; ello con el apoyo de Caritas, la Marina, el Ejército y la Policía Nacional del Perú.