El presidente de la República, Martín Vizcarra , sostuvo que los videos grabados por el congresista de Fuerza Popular Moíses Mamani que originaron la renuncia de su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), le causaron “asco” y “repulsión”.En una extensa entrevista con ATV, precisó que no se puede permitir que los funcionarios públicos jueguen con las aspiraciones de la población. “(Sentí) asco, repulsión. O sea, ¿cómo pueden jugarse con lo más sagrado, las aspiraciones de la población? El funcionario, que tiene la obligación de dar agua potable a una población desatendida, no lo hace por dar agua potable sino por el porcentaje que le van a dar; eso no puede ser”, declaró.En tal sentido, dirigiéndose a los alcaldes del Perú, les pidió lo siguiente: “Si alguien les pide una comisión para un trámite en un ministerio, denúncienlo, los vamos a premiar. Ese proyecto por el cual le iban a dar (la coima) lo vamos a hacer, pero denuncien; queremos cortar cabezas”.El jefe de Estado comentó que Mamani “no es un santo” y que “grabar una conversación a escondidas es un delito”. Sin embargo, señaló que “la denuncia que se derivó de los llamados ‘mamanivideos’ está completamente justificada porque se está demostrando otro delito”.El 27 de abril último, Vizcarra viajó a Puno y fue recibido, entre otras autoridades, por el congresista Mamani.Sobre ese hecho, el mandatario contó que el legislador fujimorista intentó subir a su avión para realizar juntos el viaje a diversas localidades puneñas. No lo logró, Vizcarra se negó.(Peru21)