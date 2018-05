Juliaca: Osce multa con más de 20 millones de soles a consorcio uros por sub contratos

Publicado el dia sábado 12 de mayo del 2018 a las 07:38

Según Resolución N° 2517-2017-TCE-S4, Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE, multó con S/. 10"584,666.14 a la empresa Grupo Empresarial de Obras Civiles SL sucursal Perú y con S/9"467,501.02 a Aldesa Construcciones S.A. Sucursal Perú.



Ambas empresas conformaron el Consorcio Uros, y fueron multados por infringir el literal h) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, por realizar sub contratos sin autorización de la entidad (municipalidad) mayor a lo permitido.



Según el consultor en obras civiles, Rubén Tamayo Mollinedo, manifestó que los sub contratos no debían de superar el 40% del monto del contrato, con autorización de la municipalidad, pero Uros sub contrató el 100%.