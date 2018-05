Onda Azul la decana del periodismo de la región Puno, es el recuerdo que lleva consigo Jaime Ardiles, quien a su corta edad (16 años) inició su carrera profesional. Recuerda que sus inicios, 1960 el medio radial estuvo ubicado a un costado del Obispado.Indica que en ese entonces entre el espacio radial y televisivo habían espacios diferenciados para la producción. En el set de televisión, recuerda que había una piano y pianola, y para la hora de pausa se tocaba con una especie de martillo.Onda Azul no solo fue pionera en radio sino en televisión en su poco periodo de difusión. En tanto hizo referencia de Bernardo, el primer camarógrafo de la región puno. “Aho0ra es albañil que habita en la avenida Ferrocarril.En el año 1960, el noticiero de las 7 de la mañana era precursora de la comunicación. El programa se fortalecía con la opinión de personas que vivían en diferentes lugares de la región.Jaime Ardiles, no olvidó al primer administrado, Juan Malma Loayza conocido como “El Fierito Malma. Además no deja de lado a Guillermo ´Paquita Mamanchura, precursor de la lengua aymara en Puno. “Tenía una audiencia extraordinaria” dijo.