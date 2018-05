La casa azul, si nos remontamos desde su creación hay mucha historia, y anécdotas. Uno de los periodistas que atestigua lo mencionado es Juan José Marroquin, quien nos informa que desde 1964 empezó su vida profesional en radio y televisión.“A noche (viernes) mostraban una foto del canal (Onda Azul), donde animaban un programa en vivo de la televisión” dijo muy entusiasmado al recordar sus inicios en el medio macrorregional.Recuerda que los estudios de Onda Azul tuvieron varias sedes. Por ejemplo al costado del obispado, la avenida Circunvalación y el ex local de San Ambrosio, donde actualmente está instalada la casa radial.“he conocido a tres obispos: Julio Gonzales Ruiz, Jesus Mateo Calderón Barrueto y Jorge Pedro Carrion Pavlich” dijo, al tiempo de precisar que pasaron muchos gerentes y administradores. “Tuvimos la oportunidad de afrontar la responsabilidad (como administrador) cuando protestaron ex colegas” dijo.Además recuerda a ex compañeros y grandes locutores que perdieron la vida como Jaime Ucharico, que fue asesinado por sendero luminoso.Entre los corresponsales recuerda a Cinesio Bustinza, Marcelino Villagra, Victor Cari, quienes actualmente continúan colaborando a la casa radial.Señaló que hace 60 años, en ese entonces estudiante de secundaria, formó parte del equipo de El Show De Los Tumis, un programa primigenio dedicado a la juventud y la iglesia, luego de estudiar en la universidad del Altiplano laboró en la radio.En la actualidad, nos revela que muestra seriedad con quienes no cumplen responsabilidades, sin embargo confiesa que tiene una paciencia con las nuevas generaciones de profesionales en periodismo.Desde su punto de vista, Onda Azul en antaño, desde las escuelas radiofónicas, cumplió con la meta de disminuir el analfabetismo, inclusive recuerda que se distribuyó receptores con solo una señal (Onda Azul) para cautivar a los oyentes escuchen el medio.