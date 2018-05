Juliaca: Opinan que Congresistas buscan sus beneficios tras archivamiento de proyecto de ley

Publicado el dia lunes 14 de mayo del 2018 a las 08:04

El pasado 08 de mayo la Comisión de Constitución del Congreso de la República, decidió archivar el proyecto de ley de reforma constitucional 1507, que tenía como fin prohibir la reelección indefinida de los congresistas y renuncia de parlamentarios.



Sin embargo esta decisión no fue bien tomada por analistas, que consideran de contradictorio, pues anteriormente aprobaron la no reelección de presidentes regionales, alcaldes provinciales y distritales.



Para el abogado James Moncada Apaza, los legisladores buscan beneficiarse cuando deberían de emitir una norma para todos. “Ahí se ve que es ancho para algunos y angosto para otros”, refirió acotando que la población también opina por la no reelección.