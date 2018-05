Puno: Gobernador regional confirma inicio de licitación de la carretera Desaguadero – Kelluyo

Publicado el dia lunes 14 de mayo del 2018 a las 08:05

El gobernador regional, Juan Luque Mamani, se refirió en torno al proceso de licitación para el asfaltado de la carretera Desaguadero – Kelluyo – Pisacoma Tramo II, indicando que nuevamente sufrirá un retraso acorde a las recomendaciones de oficinas como el Órgano de Control Institucional.



Como se sabe, en febrero pasado, tras una serie de observaciones de la OCI e intervención de la fiscalía, el proceso de licitación que se encontraba avanzado, fue retrotraído hasta la etapa de integración de bases y ahora retrocedería mucho más hasta empezar desde cero.



“De acuerdo al informe están retrotrayendo a la etapa inicial y eso es necesario aclarar porque se debe fundamentar porqué está sucediendo estas acciones”, dijo al tiempo de precisar que, si bien aún no se ha emitido la Resolución que devuelve el proceso al inicio, este lunes a primera hora, sostendrán reunión con los alcaldes de la zona para sincerar la información.



De esa forma señaló que nuevas empresas podrán participar y adjudicarse para la ejecución de la obra. No obstante dejó entrever que no está de acuerdo con tal disposición.