El reiterado blindaje a legisladores cuestionados, sumado a los escándalos y malas decisiones que envuelven al Congreso han provocado que la ciudadanía exija verdaderas sanciones y nuevos rostros políticos. Según la encuesta Pulso Perú , de Datum , el 76% está en contra de la reelección parlamentaria y el 70% respalda el proyecto de ley que busca eliminar la inmunidad para que puedan ser juzgados sin restricciones.Además, existe una clara demanda ciudadana de mayor transparencia y limpieza en la política: el 83% está de acuerdo con sancionar penalmente a las agrupaciones que no declaran el financiamiento de sus campañas y el 82% apoya que los postulantes autoricen a la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) el acceso a su secreto bancario y tributario.El 82% también quisiera que no puedan postular ni a la Presidencia ni al Parlamento todas aquellas personas involucradas en casos de corrupción con acusación fiscal o mandato de detención (actualmente el impedimento solo alcanza a los que tienen sentencia firme).El estudio nacional revela, igualmente, que el 72% respalda la propuesta para que los candidatos presidenciales acrediten obligatoriamente tres años de militancia.Respecto a la composición del Congreso, no hay una postura mayoritaria, pero aumenta de 44% a 48%, en un mes, los peruanos que no quieren cambios y respaldan la existencia de una sola cámara. En ese mismo periodo, se reduce de 46% a 41% los que ven con buenos ojos el retorno del Senado.(Peru21)