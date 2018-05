Puno: Rector de la UANCV refiere que conversó con estudiantes que protestaron contra su reelección

Hace una semana los estudiantes de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca, protestaron exigiendo la anulación de las elecciones del nuevo rector y vicerrectores aduciendo de que se presentan varias irregularidades.



Entre sus principales argumentos era de que el rector Julio Huamán Meza postulaba nuevamente con la lista número 2, pese a algunas restricciones en la nueva Ley Universitaria. En tanto la autoridad universitaria dijo que no hay irregularidades y es legal su participación.



La autoridad dijo que los problemas no faltan y han logrado conversar con el grupo de estudiantes que se han movilizado. “Les hice ver que las discrepancias son buenas en la medida que son académicas” dijo.



Pidió a los estudiantes que entren en razonamiento y dejen de tergiversar un proceso electoral. “Deben efectuarse propuestas, alternativas, debates y no diatribas” señaló.

En el caso de ser reelegido, la autoridad universitaria dijo que tiene un plan de gobierno cuya visión es seguir luchando por la calidad académica, ubicándose entre las mejores del sur del país.