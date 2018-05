Puno: Dirigentes de Vila Vila y Ocuviri piensan acatar medidas de fuerza por contaminación de río Hatun Ayllu

Publicado el dia miércoles 16 de mayo del 2018 a las 12:40

El presidente de la parcialidad de Chivay, del distrito de Vila Vila, Peregrino Mamani Sucto, señaló que ayer en una mesa de conversación con representantes de la minera Aruntani, el gobierno central, autoridades y dirigentes de Vila Vila y Ocuviri no llegaron a ningún acuerdo, motivo por el que planificarán medidas de fuerza.



Mostró su descontento, respecto a los constantes cambios de funcionarios que representan al gobierno central para que tomen la dirección de la mesa. “Estuvo Jhon Zeballos, después Edmundo Cáceres dirigiendo la mesa. Han estado cambiando a cada momento. No tienen capacidad de decisión” dijo



Señaló que su parcialidad tiene impacto de influencia directa, de la contaminación por explotación de los recursos naturales. “Hay contaminación por el aire, ya sea por voladura que afecta a los pastos” aclaró. Por ello piden que se trabajen en tres ejes fundamentales: reubicación, remediación y desarrollo social.



En el caso de no ser atendidos, los pobladores tomarán otras acciones de fuerza, frente al Ministerio de Energía y Minas, Presidencia de Consejo de Ministros.



Cabe señalar que estuvieron representantes del Ministerio de Energía y Minas, John Castilla, del Ambiente Carlos Izaguirre, representantes de OEFA y ANA. Además del gerente general de Medio Ambiente de la minera Aruntani Carlos García.