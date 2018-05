Puno: Mototaxistas cerraron acceso a la plaza de Armas en paro de 24 horas

Publicado el dia miércoles 16 de mayo del 2018 a las 12:41

En paro de 24 horas desde las cero horas los mototaxistas de la ciudad de Puno cerraron vías de ingreso a la Plaza de Armas caso de jirón Cajamarca, Deustua, Libertad, Arequipa, Moquegua e Ilave.



El presidente de la Federación de Mototaxistas región Puno, Blas Quille, señaló que en reiteradas oportunidades intentaron dialogar, con alcalde de Puno para solucionar problemas del sector, pero no los atendieron.



Responsabilizó a la ex gerente de Transportes Milagros Rivera Ramos y al alcalde de Puno, quienes no aceptaron una mesa de trabajo para solucionar el pliego de reclamos.



En su pliego de reclamos, exigen la adecuación del TUPA, sustitución, renovación y permiso de operación; renovación de licencia de conducir, renovación de tarjeta de circulación.



“Hemos firmado un documento con el asesor de alcaldía, si ellos no pueden solucionar el alcalde tiene que dar la cara” DIJO Blas Quille. En tanto advierte que, si no hay solución a sus reclamos, continuarán tomando las calles de la ciudad de Puno.



Por su parte a los pocos días de asumir el cargo, el gerente de Transporte de la Municipalidad de Puno, Tulio Montes de Oca, dijo que no se tiene un petitorio claro de los mototaxistas y reiteró que están dispuestos a dialogar.



Explicó que los mototaxistas piden la adecuación a una ordenanza municipal, referente a algunas infracciones cometidos por los formalizados. Por tanto, invitó al diálogo.



Cabe resaltar que desde la avenida Circunvalación vecinos indicaron que algunos mototaxistas que paralizaron, amedrentaron contra vehículos. “Estan bajando la llanta de mototaxis intervenidos” dijo un vecino.