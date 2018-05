Sobre la medida de protesta, donde se ha observado a pobladores y dirigentes en el campamento de la obra vial Desaguadero Kelluyo Pisacoma, el vicegobernador de Puno Hector Estrada, dio a entender que están siendo inducidos por el consejero Uriel Salazar.“El afán es impedir la trasferencia de cargo del saliente y entrante (residente de obra)” dijo. En tanto acusó que el residente saliente es un recomendado del consejero en mención.Inclusive presume que la camioneta que utilizó el residente saliente es de propiedad de Uriel Salazar, sin embargo indica que va a averiguar para corroborar el hecho.Pero si afirma que se estuvo direccionando licitaciones, por ejemplo cita que para requerimiento de volquetes estuvo programado como requisito, a partir del año 2015, pero acordaron desde el año 2010. “A quien querían hacer ganar”dijo.Asimismo indica que por metro cúbico de piedra el costo era de 50 soles, sin embargo con la última responsabilidad el costo aparece en 90 soles. “Todo eso está dirigido por el consejero” señaló.Por otro lado, después de que el consejero Uriel Salazar emplace una denuncia al vicegobernador Héctor Estrada – mediante audio – por supuesto tráfico de influencias en la carretera Desaguadero – Kelluyo – Pisacoma, este salió en su defensa y dijo que los audios fueron manipulados y editados.Sobre el audio, el vicegobernador señaló que hablaron con el consejero por más de 45 minutos. En su versión dijo que el consejero Uriel Salazar visitó su oficina hace tres semanas. “Me dijo de que gobernador había entregado la obra para que él lo administre, y que por ello iba a cambiar a todo el personal” acusó.Indica que está tomando acciones legales, por tanto informa que ha remitido una carta al legislador regional para que se rectifique, de no hacerlos presentará una querella.“Yo no pensé que estábamos frente a otro Mamani, es decir tenemos primo hermano de Mamani de la ciudad de Lima”, dijo en referencia a la actitud que tomó Salazar.Además indica que tiene testigos que pueden dar versión sobre el contenido del audio, ya que se encontraban en su oficina como trabajadores y personas que estaban esperando ser atendidos, sin embargo no dio nombres.