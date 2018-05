Por tercer día consecutivo, hoy tomaron el local de la Universidad Nacional del Altiplano algunos asambleístas y dirigentes, pidiendo la presencia de autoridades con capacidad de decisión para atender su pliego de reclamos.Luis Fernando Sanizo, asambleísta universitario en horas de la mañana adelantó que no participarán del Consejo Universitario, debido a que es una instancia que no dispone de soluciones a los pedidos que realizan. “No solucionan nuestros reclamos” dijo.Sin embargo, señaló que estarán atentos a lo que determine la sesión de consejo, pero aclara que de todas maneras debe llevarse a cabo una asamblea, la misma que debe ser convocada por el rector de la universidad.En el caso de que no sean atendidos dijo que continuarán con la fuerza, confrontando a lo que indica un comunicado de la UNA Puno, donde les piden deponer su medida de protesta en un plazo de 24 horas.Cabe precisar que a las 10:30 de la mañana se ha convocado una sesión de consejo universitario para abordar la toma de local.