Francesco Petrozzi dice estar enfocado en una ley para que los escolares tengan acceso a un curso de quechua, la ley del cine, del trabajador del arte, de mecenazgo cultural. Sin embargo, sabe que su función no le permite ser ajeno a temas políticos. En varios de ellos fija postura en esta entrevista.Kenji Fujimori, congresista que era amigo suyo, cada vez está más cerca del desafuero. ¿Qué sensación tiene de esto?Yo tengo mucho afecto por Kenji. ¿Me preguntas cuál es mi sentimiento? Una gran desilusión.Pasó de ser el congresista más votado a estar cerca de ser destituido, a cargar una mochila muy pesada.¿Una mochila? Un baúl. Lo que ha visto la gente es tan inenarrable que opinar es muy difícil. Que algunos quieran decir que las imágenes están editadas, que el sonido no es claro... Bueno, las imágenes están ahí y esto ha hecho daño a toda la clase política.Y no son solo temas éticos; se debate comisión de delitos.El tráfico de influencias es un delito, efectivamente. No puede uno llegar a un servicio público para hacer eso.¿La sanción debe ser el desafuero?Yo no soy quién para decir cuál debe ser la sanción, solo te diré que debe ser ejemplar y que mi voto será a conciencia.¿Habrá manera para que, en adelante, Kenji se reconcilie con el partido?Es difícil porque nosotros estaríamos avalando un mal comportamiento. No sería muy ético pasar por alto una cosa como la que hemos visto. No se puede pensar que vas a ser un poquito corrupto. O eres o no eres.¿Podrá reconciliarse con su hermana Keiko Fujimori?Bueno, son hermanos. Ahí no puedo emitir opinión.Usted lamenta el caso de Kenji, pero en FP hay congresistas que ya deberían ser sancionados, como Yesenia Ponce.Por eso es bueno lo que se ha hecho con la Comisión de Ética. La va a manejar otra bancada y van a ser ellos quienes decidan quién debe ir a Ética y quién no.¿No ve pruebas suficientes de que Ponce cometió delito? ¿No es necesaria una sanción?No dudes que se tomará, FP no blinda a nadie. Yo sí considero que la Comisión de Ética debe ser más plural.Casos como el de Kenji suman al desprestigio del Parlamento, pero también lo hacen casos como el de Ponce. La población mete a los 130 congresistas en el mismo saco.Te voy a decir algo con la mayor de las humildades. Yo sé lo que estoy haciendo en el Congreso, sé lo que he producido, y creo que cuando la ética y la integridad guían tu vida, lo más importante es estar en paz con uno mismo. Si hay personas que no han hecho lo mismo, no soy quién para juzgarlas. Ahora, ¿por qué mentir en una hoja de vida? No lo entiendo. Este es un cargo público en el que no se te pide grados académicos.Del otro lado, pregunto, ¿cómo un partido permite a un candidato que miente en su hoja de vida? El candidato engaña a la población, pero el partido también.En todo caso, es el candidato el que engaña al partido. Pero tienes toda la razón, tiene que haber más filtros.Dice que Ética debe ser más plural. ¿No debería pasar lo mismo en la Mesa Directiva?Nosotros hemos sido muy inclusivos desde el primer día. En todo caso, estamos en conversaciones con las demás bancadas, viendo qué es lo mejor para el Congreso, lo más aceptable para la gente...(Peru21)