Juliaca: Según vecinos obra de Bypass de salida a Cusco no tiene avances

Publicado el dia viernes 18 de mayo del 2018 a las 07:27

Donato Collanqui Apaza, vecino de la urbanización Las Mercedes de la avenida Jorge Chávez, mencionó que la obra que se ejecuta en el ex óvalo de la salida al Cusco, no tiene el avance respectivo.



Dijo que el avance sería del 50% en promedio, cuando ya debía de culminarse los trabajos de la primera etapa, que consiste en el mejoramiento de las vías del sector. Asimismo se tiene otro plazo para el By Pass (2da etapa) y la señalización, jardines y otras.



En ese sentido exigió acelerar los trabajos teniendo en cuenta el corto tiempo. “Necesitamos que esta obra se acelere muy pronto porque le va ganar, con este 22 de mayo ya son 7 meses y se va a cumplir los plazos”, agregó el vecino.