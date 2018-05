Puno: Pobladores de Sandía esperan que la gestión de Juan Luque pueda dejar proyectos viables

Publicado el dia viernes 18 de mayo del 2018 a las 07:29

Una vez arribaron representantes de la sociedad de la provincia de Sandía a la ciudad de Puno, para exigir al actual gobernador regional Juan Luque Mamani, un informe de los diversos proyectos de inversión pública programados para este año. Además exigieron la conclusión de los proyectos que están en ejecución, caso de la carretera Sina – Yanahuaya.



Villavicencio Mamani Beltrán, secretario de economía de la Federación Provincial de Sandia, lamentó que la autoridad regional al cuarto año de gobierno no haya cumplido mucho de sus compromiso anunciados en la campaña electoral, “lamentablemente en Sandia no hay proyectos de impacto regional, nosotros estamos exigiendo que por lo menos se dejen proyectos para la próxima gestión”, indicó.



“Programas que permitan controlar la plaga de la mosca de la fruta, roya amarilla (que afecta al café) y otros deben ser priorizados para el próximo año”, sostuvo el dirigente; quien además solicitó mayores recursos para su provincia, puesto que la inversión que se realiza en la zona aún es austera.



Agregó que para septiembre de este año hay el compromiso de informar sobre el avance de los proyectos para la provincia de Sandia, de no haber avances significativos nuevamente retornarían a Puno, esta vez en una movilización contra las autoridades del gobierno regional.