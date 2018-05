Puno: El rector de la UNA Puno dijo que agotará diálogo antes de tomar decisiones

Publicado el dia viernes 18 de mayo del 2018 a las 12:33

El rector de la Universidad Nacional del Altiplano Porfirio Enriquez, afirmó que hay un compromiso de solucionar la toma de local de los estudiantes y están dispuestos a dialogar para que se levanten la medida de protesta del grupo de bases del movimiento estudiantil PRI como es el comedor universitario, carnet universitario u otros.



Mientras no se agote la medida de diálogo, dijo que no tomarán decisiones como lo ocurrido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



Aclaró que la decisión de ir a Asamblea Universitaria se debe en situaciones extremas, donde no hay solución en Consejo Universitario, por ello primero se debatirá el pedido en Consejo. “Cómo pueden desconfiar de un órgano de gobierno” señaló.



Para acudir a Asamblea indica que desde Consejo Universitario se debe elaborar un informe, Sin embargo confía que este tema se resolverá en un primera instancia.



Del pedido, dijo que el comedor universitario está en proceso de refacción. Al no contar con las condiciones, señaló que licitaron el servicio a los estudiantes sin embargo no se concretizó porque los proveedores estaban indocumentados. Por ello se comprometió de que en un plazo de 10 a 15 días los estudiantes serán atendidos.



Respecto al carné universitario, la SUNEDU se ha comprometido en resolver este problema antes del 30 de agosto.