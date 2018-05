Acusado por ex chofer de El Collao rechazó declaraciones que lo involucran con Moises Mamani

Publicado el dia martes 22 de mayo del 2018 a las 20:33

Después de que el exchofer del alcalde de la Municipalidad Provincial El Collao Santos Apaza Cárdenas, aseguró que por encargo de la autoridad edil entregó dinero a personas cercanas al legislador Moisés Mamani para que ayude a gestionar obras en Puno, salió a desmentir uno de los acusados: Juan José Tinta Mamani.



En las declaraciones del ex chofer Marco Sosa, indica que el 1 de diciembre del año pasado entregó por indicación del burgomaestre, 400 mil soles en efectivo a Elías Mamani, hermano del congresista. Testigo de ambos casos refiere al ingeniero Juan José Tinta, contratado para brindar servicios por instalación de paneles solares.



Juan José Tinta, en los estudios de Onda Azul, negó rotundamente haber sido testigo directo de la transferencia del monto económico. “Quiero decir que me encuentro sorprendido por las declaraciones del ex chofer” mencionó.



Además señala que es un profesional natural de Moho y que ha prestado sus servicios a la Municipalidad de El Collao, mas desconoce del hecho. No conozco al chofer me están difamando, precisó.



Indica que el proyecto de paneles solares del cual interviene en la provincia de El Collao, se ha cumplido entre los años 2015, 2016, y 2017.



Además especula que por el hecho de ser precandidato a su provincia de Moho, mediante el movimiento regional Mi Región está siendo difamado.