El jefe regional de la RENIEC de Puno, Harry Sucasaca Pacori, informó que el pasado 07 de octubre del año 2017 se cerró el padrón electoral, dicha información será utilizado en las elecciones regionales y municipales 2018.Explicó que en el caso de que un ciudadano quisiera rectificar su domicilio, lo pueden realizar en cualquier oficina de la RENIEC a nivel nacional, no habría ninguna limitación para realizar el cambio de domicilio en el DNI.“Si usted tiene actualmente tiene el DNI con la dirección de Juliaca y quisiera cambiarlo para Puno, lo puede realizar, pero no podrá sufragar en Puno, va a tener que sufragar en Juliaca”, dijo al tiempo de precisar, que los ciudadanos que quisieron votar en un lugar distinto debieron realizarlo hasta el 07 octubre del 2017.Precisó que en la caso de los DNIs caducos, el RENIEC emitió resoluciones para poderlos habilitar, lo que se espera se de en el presente año, no obstante los ciudadanos deben realizar la renovación de su DNI, 60 días antes de que caduque el documento nacional de identidad.En cuanto al duplicado del DNI se puede realizar por internet llegaría de 4 a 5 días o de lo contrario se puede realizar en las ventanillas de la RENIEC en las 13 provincias de la región de Puno.