El presidente de la Federación de Folclore y Cultura de Puno, Dick Yucra, indicó que en el mes de marzo iniciaron con los trabajos para el desarrollo de la Festividad Virgen de la Candelaria 2019, con mayor preocupación debido al cambio de las autoridades en el ámbito local y regional, quienes iniciaran a gobernar el 01 de enero del próximo año, y para coordinar solo tendrían 01 mes, lo que no es suficiente.Precisó que en el presente mes están trabajando en virtud al tema de turismo y difusión de la Festividad Virgen de la Candelaria y los atractivos turísticos de la región, debido a que actualmente en los 22 países que trabajan con PROMPERÚ no tendrían un trabajo elaborado.Frente a esta situación habrían solicitado una reunión con DIRCETUR e IPerú en Puno, donde deben de participar las agencias, cámara hotelera y restaurantes quienes deben de cumplir una calidad atención a los turistas.Aseguró que coordinaron con el obispo de Puno para el desarrollo de la Festividad Virgen de la Candelaria 2019, con este fin en el teatro Jorge Basadre de Lima a fines de junio solicitaron sostener una reunión con las agencias de Lima y el Ministerio de Relaciones Exteriores para que las 141 embajadas y los 22 países que trabajan con PROMPERÚ, difundan la fiesta de febrero y los atractivos turísticos de la regiónEnfatizó que conjuntamente con el obispado y la hermandad de la Virgen de la Candelaria ya tienen las fechas preestablecidas para la próxima festividad.Recordó que la primera semana de mayo convocaron a una primera reunión, el mismo que no se llevó a cabo debido a que los 200 conjuntos aun no cambiaron sus juntas directivas, a quienes se les pidió que en el presente año para una mejor organización puedan anticipar su inscripción y no esperar al mes de setiembre para la inscripción de los conjuntos, la próxima reunión será en el mes de junio donde aprobaran el cronograma oficial de actividades hasta el 2019 y se contara con la personería jurídica de los conjuntos.