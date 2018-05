El ex chofer del alcalde de la Municipalidad Provincial de El Collao, Marco Grober Sosa Flores, ayer salió a rechazar las declaraciones de la autoridad municipal Santos Apaza Cárdenas, quien algunos días atrás descartó que su persona haya depositado grandes sumas de dinero a personas cercanas al Congresista de la República Moisés Mamani, a cambio de darle celeridad a algunos Proyectos de Inversión Pública (PIP) en el nivel central.“Yo no estoy loco para involucrar en esta denuncia al Congresista de la República, la verdad yo no conocía al seguridad del congresista, tampoco a su hermano, yo no soy adivino, el alcalde sabe muy bien; al contrario el alcalde es un mentiroso, pues ahora ya no sabe cómo sustentar esta denuncia, yo he denunciado por la corrupción que maneja el alcalde y hay mucha cosas más, yo lo he visto”, explicóMarco Grober Sosa Flores, ex chofer lamentó la actitud de la autoridad municipal, “a raíz de la denuncia muchos han salido y han afirmado que me desconocen, caso del ingeniero Juan José Tinta Mamani, cuando nosotros hemos tenidos relaciones muy cercanas, el alcalde también desconoce eso y yo no sé porque sigue mintiendo, espero que todo esto se pueda aclarar con las investigaciones que se vienen realizando”, expresóDe la misma forma, descartó que este siendo manipulado por los regidores del Consejo Municipal de El Collao. El ex chofer se ratificó e indicó que el alcalde Santos Apaza Cárdenas si deposito grandes sumas de dinero a personas cercanas del congresista Moisés Mamani, incluso monto que ascienden a los 20 mil dólares americanos.Al ser consultado, del porque no denunció oportunamente estos presuntos actos de irregularidades, simplemente dijo que no tenía el respaldo y apoyo de nadie, tampoco contaba con los recursos suficientes para afrontar una denuncia.Recordó que los 20 mil dólares fue dispuesto por el mismo alcalde provincial, para un segundo depósito cuyo monto es de 400 mil soles habrían dispuesto terceras personas, entre estos estaría el contratista Juan José Tinta Mamani y otras dos personas de la ciudad de Juliaca, quienes le habría dado el dinero al alcalde de Ilave, para el deposito “yo pido a las autoridades para que el Ministerio Público pueda dar celeridad al procesos de investigación y pueda detener a todas las personas que estén involucrados”, expresó.Finalmente, dijo que a raíz de la denuncia interpuesta, viene siendo amenazado, también su familia, “cualquier cosa que me pase a mi o a mi familia, yo directamente le responsabilizare al actual alcalde Santos Apaza”, sentenció.