Puno: Acusan a grupo político “UDEC” tener reuniones en ambientes de la UNA Puno

Publicado el dia miércoles 23 de mayo del 2018 a las 13:09

En la cuenta de Facebook del catedrático Javier Mamani Gamarra, se observó cómo es que el grupo político de docentes Unidad Desarrollo y Concertación (UDEC) de la Universidad Nacional del Altiplano, vienen desarrollando reuniones en el ambiente de Educación Continua de la UNA Puno.



Según el asambleísta Edgar Cutipa de acuerdo al estatuto, en su artículo 313 resalta que en ningún caso las autoridades, funcionarios, docentes, no docentes, egresados, pueden utilizar los bienes a beneficio personal, grupal o particular.



Este hecho, para Cutipa es una falta grave, por ello pedirá al rector de la UNA Puno, a la dirección general de administración que responda ante las acusaciones. para lo cual presentará un adjunto de fotografías y archivos. Además, entregará una copia a la Contraloría General de la República para que tengan conocimiento.



“Tienen que haber una justificación y motivación. Se dispuso recursos de la universidad” dijo el asambleísta, al tiempo de precisar que este tipo de hechos ocurrieron constantemente en gestiones anteriores. “UDEC, sacó como rectores a Lucio Avila, ex rector Edgardo pineda, y ahora a Porfirio Enriquez” indicó.



Además, dijo que tiene en su archivo fotográfico al rector de la UNA Puno participando de la organización política.