La carpeta de extradición del ex presidente Alejandro Toledo por el caso Odebrecht será entregada este viernes 25 de mayo al Departamento de Estado de Estados Unidos.Una fuente de Perú21 en el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación ya les entregó la traducción al idioma inglés del cuadernillo de extradición del ex jefe de Estado."Un funcionario está viajando hoy a Estados Unidos con los tomos y mañana la documentación será legalizada en ese país. El viernes será entregado formalmente al Departamento de Estado de Estados Unidos. Una vez que los reciban, el legajo será enviado al Departamento de Justicia, quienes se convertirán en los representantes del Perú", sostuvo la fuente.La misma fuente agregó que serán ellos los que evalúen si las autoridades peruanas han cumplido todos los requisitos. "Luego presentarán la solicitud de extradición de Toledo ante el juez federal de California del Norte. La primera parte de la diligencia demorará como máximo un mes. Ello depende de la velocidad con que se evalúe el expediente" , informó.El último martes, el Ministerio Público informó que la carpeta de extradición del ex mandatario consta de seis tomos y 3.117 folios con texto en ambas caras .El equipo especial del caso Lava Jato, que preside Hamilton Castro, acusa a Toledo de haber recibido US$20 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la vía Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.(Peru21)