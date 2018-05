Puno: Presentan documento al Congreso de la República exigiendo una pena mayor para la exgerenta de EMSA

Publicado el dia jueves 24 de mayo del 2018 a las 07:37

Luego de que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno, emitiera la sentencia N° 02-2018, disponiendo que resuelve condenar a seis años de cárcel efectiva a la exgerente de EMSA Puno, Rossana Berolatti de la Cuba, el ex presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno (FOP), Guido Veliz, refirió que están exigiendo una pena mayor para la ex gerenta de EMSA Puno, y una exhaustiva investigación para el ex alcalde de Puno, Mariano Portugal.



Recordó que en el año 2000 el gobierno del Perú y EMSA Puno firmaron un convenio con el banco KFW de Alemania, designando 23 millones 500 mil euros para el mejoramiento del servicio de agua las 24 horas del día para la provincia de Puno, trabajos que nunca se habría realizado malversándose los presupuestos designados para este fin conjuntamente con la empresa CONCYSSA.



Explicó que el día lunes presentaron un documento al congreso de la república donde se da cuenta del desvío del presupuesto y seis años de cárcel, para el colmo estaría solicitando casación a Lima para que se archive el expediente, lo que debe ser fiscalizado por los parlamentarios.



“Esa deuda la población pagará hasta el año 2030, actualmente toda la población de Puno, está pagando en el incremento de la tarifa de agua”, replicó el ex dirigente.