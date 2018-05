¡Preocupante!. La próxima autoridad que asuma funciones en la Municipalidad Provincial de Puno, tendrá serios problemas respecto a la contratación de personal. Según el Procurador Público Municipal Santiago Patricio Molina Lazo, el próximo año no se podrá contratar ningún personal por CAS u otra modalidad, por la gran cantidad de reposiciones judiciales heredadas por el ex acalde de Puno, Luis Butrón Castillo,"El próximo alcalde sólo podrá cubrir las plazas de 15 gerentes y 20 subgerentes de la Municipalidad Provincial de Puno", dijo al tiempo de revelar que actualmente existen 190 procesos de reposición judicial, de los cuales 120 ya fueron materia de pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales y 70 casos se encuentran en trámites de recursos de casación en la Corte Suprema de Justicia.El procurador recordó que al momento 70 trabajadores ya retornaron a laborar a la municipalidad de Puno, en los demás casos están pendientes de retornar a sus puestos laborales, en tanto concluya los contratos de los trabajadores que fueron contratados por la actual gestión municipal.Replicó que la próxima gestión no podrá contratar más trabajadores, puesto que según el Cuadro de Asignación Personal (CAP) actualmente son 492 trabajadores nombrados, a este número de servidores municipales se sumara alrededor de 200 nuevos trabajadores que adquirieron derechos laborales, “lamentablemente la municipalidad se verá afectado económicamente, puesto que estos trabajadores también están pidiendo una indemnización económica que oscila entre los 30 a 40 mil soles”, explicó.Finalmente, recordó que de la presente gestión municipal hay tres casos de reposición judicial y otras 3 demandas que aún están en proceso de calificación, estos últimos casos se presentaron por situaciones de embarazo. “con estos hechos el más afectado es el estado, es decir la Municipalidad Provincial de Puno”, indicó.