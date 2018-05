No es un secreto que el sector exportador dinamiza una parte importante de la economía peruana y que su desempeño también influye en la contratación de personal. Por ello, entre enero y marzo de 2018 se generaron 77,856 puestos de trabajo en forma directa, indirecta e inducida, un 11.9% más que en el mismo periodo del año anterior, según lo anunció la Asociación de Exportadores ( Adex ).Cabe resaltar que se crearon 15,127 empleos (6%) en el primer trimestre del año para destinar envíos tradicionales y 62,729 (15.7%) para exportar productos no tradicionales en el mismo periodo.Metalmecánica (29.7%) fue el subsector que presentó mayor incremento de plazas de trabajo. Le siguen el rubro de agroindustria (22.8%), petróleo y gas natural (22.6%), minería (18.1%), siderometalurgia (17.6%), químico (16.9%), textil (13.6%) y minería no metálica (10.2%). Finalmente, el que menos empleos presentó en el primer trimestre del año fue confecciones (5%).EN NEGATIVONo todos los rubros tuvieron aumento de colaboradores. El subsector de pesca tradicional cayó 51.3%, en el mismo periodo que el anterior, mientras que el agro tradicional llegó a -6.7%. Las actividades de maderas y varios también sufrieron bajas de 4.9% y 2.6%, respectivamente. Otro de los subsectores con baja contratación de personal fue la pesca no tradicional (-0.8%).(Peru21)