Durante la Sesión de Concejo Municipal en la Provincial de San Román, por mayoría se decidió no aceptar el pedido de reconsideración de la Municipalidad Distrital de Caracoto que solicitaba la construcción del Coliseo Cubierto Multiusos, proyecto que debía ser ejecutado por la modalidad de obras por impuesto.Durante esta sesión, el alcalde de Caracoto Hipólito Lupe Quispe, explicó la importancia de la ejecución de esta obra, resaltando que los jóvenes deben practicar el deporte en ambientes adecuados.Por su parte, el regidor Abraham Contreras Vargas argumentó que dicha obra no es resaltante y no permitirá mejorar el desarrollo económico de este distrito. Tras el debate, se sometió a votación el pedido, que obtuvo solo cuatro votos a favor de los regidores Nilton Apaza Granuele, Sonia Calderón Mamani, Juan Carlos Ccoa Turpo y Fredy Cossio Carreón.En tanto, los regidores Elias Arturo Apaza Mamani, Zenovio Gutierrez Vilca, Hilda Yoli Quispe Chaiña, Octavio Apaza Guevara, Yuly Beatris Chata Yucra, Abraham Meliton Contreras Vargas Y Ysaac Mayta Perez, decidieron abstenerse.Ante la negativa, el alcalde, regidores y pobladores del distrito de Caracoto mostraron su descontento contra la decisión del pleno del concejo municipal e incluso un dirigente rompió en llanto al oír la decisión, “Pensé salir de aquí aplaudiendo, pero me voy llorando”, señaló el ciudadano.Cabe recordar que la construcción del coliseo estaba incluida entre los proyectos priorizados, a cambio de la licencia social para construir las celdas de emergencia.