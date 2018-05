Para el director regional de salud de Puno, Enrique Sotomayor Perales, en el Proceso de Contrato CAS del presente año no ninguna denuncia por alguna irregularidad, tampoco quejas y reclamos, “hemos consultado al titular de la Gerencia de Desarrollo Social sobre alguna denuncia tampoco se ha registrado nada, puesto que los titulares de cada entidad de las redes eran responsable de cualquier denuncia, pero no se ha reportada nada”, replicó el funcionario.Enfatizó que ningún profesional fue designado por confianza, “todos los contratos se realizaron en base al ranking, nosotros nuevamente vamos a solicitar el informe de las plazas, a fin de evitar las denuncias y las irregularidades”, indicó.Sobre el proceso de reestructuración administrativa, dijo que la comisión fue conformada en la gestión del ex director regional de salud, cuyos integrantes son los mismos trabajadores de la institución, “hubiera sido importante la intervención de un comité externo, pero la resolución ya estuvo suscrita y lo único que hicimos es ejecutar esta disposición”, indicó el director de la DIRESA Puno al tiempo de indicar que el próximo 30 de mayo presentara el informe final sobre dicho proceso.Enrique Sotomayor, también confirmó que anteriormente si hubo intromisión de los Consultores FAC del gobierno regional de Puno en la Dirección Regional de Salud, “lamentablemente todo el sector de la salud ha sido manejado por algunos consultores del gobernador regional, en estos momentos estos señores ya no están en la dirección”, expresó.Cabe precisar que el titular de la Dirección Regional de Salud también informó ante el pleno del consejo regional de Puno sobre la situación y las acciones que se viene iniciando sobre los medicamentos vencidos, aclaro las denuncias interpuestas en su contra, situación de las ambulancias, entre otros puntos vertidos anteriormente.