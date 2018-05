El debate del pleno del Congreso sobre el desafuero de los legisladores Kenji Fujimori, Guillermo Bocangel y Bienvenido Ramírez se llevará a cabo el miércoles 6 de junio a partir de las 09:30 horas. Dicho acuerdo fue adoptado esta tarde por el Consejo Directivo del Parlamento e informado por el Congreso a través de su cuenta en Twitter.El último miércoles, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe que recomienda el desafuero de los legisladores Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, implicados en los videos grabados por Moisés Mamani.Dicho documento considera que los tres parlamentario incurrieron en infracción a la Constitución al ofrecer prebendas y coaccionar a otros parlamentarios para que voten en contra del segundo pedido de vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski.Además, les atribuye los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias. La defensa de Kenji Fujimori sostuvo que el informe que plantea el desafuero del referido parlamentario no cumple los requisitos ni la debida motivación.Según advirtió, el material probatorio del informe consistente en los videos grabados por el congresista Moisés Mamani no pueden generar absoluta comisión de algún delito o de alguna infracción a la Constitución.Para su abogado Julio Rodríguez, los peritos del Ministerio Público y de parte coinciden en que no es un material íntegro y que no se cuenta con el soporte original ni una copia de espejo.(Peru21)