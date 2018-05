Puno: Realizan conversaciones con Perú Cámara para emitir pronunciamiento sobre impuesto selectivo al consumo

Publicado el dia sábado 26 de mayo del 2018 a las 07:10

Frente al alza del precio del combustible que afecta directamente al bolsillo de la población, Enrique Valdivia, presidente de la Cámara de Comercio de Puno, informó que hace unos días emitieron un pronunciamiento local respecto al incremento del impuesto selectivo al consumo, actualmente están conversando con Perú Cámaras a fin de que sea una voz colectiva.



Según la nueva norma hacia el impuesto, se estaría elevando para cuidar la salud de los niños, para que no se tenga problemas de salud como la diabetes. Consideró que hay productos que, si deberían tener un incremento en el impuesto selectivo al consumo, entre ellos: los productos dulces, gaseosas, licores, cigarrillos, mas no se debería considerar el impuesto del combustible porque los servicios y productos se transfirieren a través de carreteras afectando directamente la canasta de la población.



“Si se va hacer un incremento al impuesto selectivo al consumo que sea a los productos que referían inicialmente y cuál era la intensión, porque no estamos de acuerdo y solicito una reconsideración”, dijo Valdivia.