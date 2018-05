El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva , afirmó que el Ejecutivo respeta las opiniones que puedan dar otros políticos como es el caso de la vicepresidenta Mercedes Aráoz quien recientemente en El Comercio señaló que él no representaba una reconciliación adecuada y lo tildó de "vacador"."Yo respeto las opiniones, pero estamos enfocados en esta tarea de levantar al país, en unir al país y no en temas confrontacionales, así que para nosotros los temas que escuchamos sean críticas o elogios, ni nos marea ni las críticas nos ponen de malhumor", expresó Villanueva .El premier también afirmó que hay una "relación cordial" con los miembros de Peruanos por el Kambio (PpK) e indicó que no debatirán las críticas de manera pública.En cuanto a la relación con el Congreso en general, manifestó que van a buscar una agenda política común con el Legislativo para que las personas no se perjudiquen con los desacuerdos."Además, para confrontar o pelearte necesitas dos parte, por la de nosotros no la van a encontrar porque estamos en la lucha contra la pobreza, contra la anemia, contra la desnutrición, esos son nuestros enemigos", comentó.Por otro lado, Villanueva informó que en el país se pierde alrededor de US$10,000 millones al año por la corrupción, dinero que podría ser utilizado para otros fines como salud y educación.Perú 21.