Puno: Reestructuración administrativa de la Red de Salud Melgar no tendrá resultados positivos

Publicado el dia lunes 28 de mayo del 2018 a las 07:33

Para el consejero regional por la provincia de Melgar, Leónidas Cano Calla, el proceso de la reestructuración administrativa de la Red de Salud Melgar no tendrá resultados positivos, puesto que la comisión que viene trabajando en la referida reestructuración está conformada por los trabajadores activos de la misma unidad ejecutora, “lamentablemente el personal que viene laborando en la restructuración no puede ser juez y parte, por tanto no se augura buenos resultados”, indicó.



Consideró que la comisión de trabajo debió estar conformada por personal externo a la entidad, es decir a la Red de Salud Melgar, “de haberse considerado estos aspectos, tal vez se hubiera hecho una evaluación critica referente de los problemas de las redes, ahí si hubiera habido resultados positivos y las observaciones hubieran sido subsanados y corregidos, sin embargo al haberse designado a personal interno de la misma entidad no habrá los resultados que se esperaban”, explicó.



Manifestó que la observación fue alcanzada al actual Director Regional de Salud de Puno, quien adujo que la comisión ya habría sido conformado bajo resolución en la ex gestión de Rolando Montes de Oca Velazco. Finalmente, opinó que los problemas de la Red de Salud Melgar continuarán, por lo que invoco nuevamente al titular del sector salud en la región de Puno subsanar algunas observaciones.