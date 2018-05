El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordena a la minera Aruntani el cierre final del Tajo Jessica y el botadero Jessica de la unidad minera Arasi, ubicada en el distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, departamento de Puno.La medida administrativa dictada por el OEFA ordena a Aruntani no realizar ninguna actividad de explotación y beneficio durante la ejecución del cierre final del Tajo Jessica tales como voladuras, acarreo y transporte de minerales, almacenamiento, entre otros.La autoridad de fiscalización ambiental también ordena ejecutar el cierre final del botadero Jessica, priorizando la captación y tratamiento de tres afloramientos ubicados en la parte baja del botadero a fin de que cumplan con los Límites Máximos Permisibles previo a su vertimiento; y que las actividades de cierre final del botadero y del Tajo Jessica no afecten la calidad ambiental del suelo y el agua circundantes.En caso no se cumpla con las medidas impuestas se iniciarán acciones administrativas, civiles y penales que correspondan.El OEFA continuará dictando medidas administrativas cuando se evidencien daños reales o potenciales que puedan afectar al ambiente o a la salud de las personas y realizará el seguimiento del cumplimiento de dichas medidas por parte de las empresas supervisadas.