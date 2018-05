Integrante del Comité de Lucha del paro de 24 horas de la ciudad de Puno por la suba del combustible, Efraín Anahua, dijo que hoy desde las 6:00 horas se reunirán en la Casa del Maestro para definir las medidas de protesta que adoptarán este 30 de mayo.“Esperemos que tengan la disposición de venir con la finalidad de llevar las estrategias” dijo al tiempo de precisar que las organizaciones sindicales y civiles deben confirmar su participación.Recordó que en la reunión desarrollada el lunes de la anterior semana, se conformó un comité de lucha donde estuvieron presentes dirigentes del sector transporte urbano e interurbano, algunas organizaciones sindicales como mercados.Por su parte Andrés Maguiña Quispe, presidente de los jubilados de la ley 19990, manifestó que participarán del paro el 30 de mayo, ello debido a que hasta la fecha no son atendidos con un aumento. “Hay incremento de a canasta básica familiar con la suba de precios, pero no vemos aumento en nuestra jubilación” señaló.Además manifiesta que tiene que haber cambios en la política actual, ya que con la Constitución vigente son los grandes empresarios y los transnacionales que manipulan la economía a su conveniencia. “Con la salida de Kuczynski, Martin Vizcarra no genera cambios, es más de lo mismo” señaló.