Chile, México y Colombia están en OCDE ¿Qué tan cerca está Perú de ingresar a organismo?

Publicado el dia martes 29 de mayo del 2018 a las 05:04

Nuestros socios de la Alianza del Pacífico ya están en la OCDE y el Perú aun no. ¿Pero por qué nos hemos rezagado? En la siguiente nota periodística el gerente general del IPE, Diego Macera, realiza un análisis de los aciertos y errores de nuestro país en su ruta hacia la OCDE.



El gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, señaló que el avance en el proceso de ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) demanda el compromiso del Ejecutivo y el Congreso.



Divorcio de poderes

“Parte del proceso de acceso a la OCDE no solo pasa por contar con un sector privado comprometido sino también, con un sector público comprometido", dijo.



"Así, una parte pasa por lo que pueda hacer el Ejecutivo y además el Congreso”, puntualizó Macera en entrevista a la Agencia Andina.



Manifestó que los temas políticos y económicos en agenda no necesariamente coinciden con los asuntos legislativos en este proceso hacia la OCDE. “Los ciclos políticos caminan por diferentes lados”, comentó. (Andina)