Para el próximo 05 de junio del presente año se ha reprogramado la audiencia de juicio oral contra un grupo de 5 ex dirigentes aymaras procesados por el delito del entorpecimiento del servicio público, en su modalidad de bloqueo o toma de carreteras. El abogado defensor Pablo Ricardo Abdo, rechazó la posición legal del representante del ministerio público, puesto que las preguntas que se estarían realizando a los imputados no tendrían nada que ver con los hechos explícitos.Consideró que el fiscal tendría las intenciones de criminalizar las protestas, con los argumentos sustentados ante el colegiado. Recordó que actualmente el proceso se encuentra en la etapa de la actuación probatoria, “se viene interrogado a los órganos de prueba, que son los testigos, para ayer lunes se ha citado a cuatro testigos, de los cuales sólo dos asistieron”, indicó el abogado; quien también precisó que entre los declarantes están los periodistas de algunos medios de comunicación.Cabe precisar que en este caso proviene del distrito de Desaguadero y vienen siendo procesados el ex dirigente aimara Walter Aduviri Calizaya, Patricio Illacutipa Illacutipa, Rufino Machaca Quinto, Javier Pari Sarmiento y José Cupi Claros. El abogado estimo que la declaración de los testigos terminaría dentro de las próximas tres audiencias y el proceso en sí dentro de los próximos dos a tres meses.