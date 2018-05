Por lo sucedido un 29 de mayo, hace 15 años, recuerdan el sensible fallecimiento de Eddy Quilca Cruz, estudiante de la carrera de Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, considerado mártir, oprimido en el gobierno de Alejandro Toledo.Richar Tipo, ex representante de la Federación de Estudiantes de la UNA Puno, señaló que después de su fallecimiento, hasta el momento no se tienen responsables. Solo desde el gobierno se ha fijado una reparación mínima civil.“Hasta hoy no hay sancionados” dijo, al tiempo de precisar que no se debe repetir esta historia en cualquier gobierno de turno.