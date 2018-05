En una visita guiada al hospital III de Salcedo, Lucio Rodríguez Melo, gerente de la Red Asistencial ESSALUD Puno, señaló que hay varios equipos de alta tecnología que están ubicados en espacios reducidos, incluso se observó alguno de ellos en los servicios higiénicos.Por tanto señaló que es muy importante que el Gobierno Regional de Puno done terrenos ubicados en la parte contigua, para ejecutar una ampliación de infraestructura, cuyo presupuesto es de 15 millones de soles aproximadamente.“Hay cierta voluntad, el mismo gobernador debe decidir a favor de Es Salud, no a favor de los artesanos” dijo, al tiempo de reiterar que el sector artesanía ocupan dos cuartos y no desarrollan actividades como refieren.A raíz de que los artesanos apelaron a Bienes Nacionales, para reconocer posesión, el gerente señaló que esta instancia solo brinda opinión y autorizó al gobierno regional para que se ejecute la infraestructura.Además hizo recuerdo que se han emitido dos resoluciones por el Consejo Regional de Puno autorizando la ejecución del proyecto, sin embargo el gobernador está actuando políticamente, acusó.