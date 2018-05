Durante más de cuatro horas el ex ministro de Justicia Fernando Olivera declaró ante la comisión Lava Jato del Congreso sobre su presunta participación en la concesión de la Interoceánica Sur. Sin embargo, su presentación no habría convencido a los miembros del grupo parlamentario.Legisladores como Karina Beteta (FP) y Mauricio Mulder (Apra) manifestaron en varias oportunidades que el ex funcionario del gobierno de Alejandro Toledo evadía las preguntas relacionadas a las labores que desempeñó para que se firme el contrato de este proyecto, a cargo de Odebrecht, en 2005.La fujimorista manifestó que el también ex embajador de Perú en España trataba de confundir con “argumentillos” y respuestas que no tenían lugar en las interrogantes.En tanto, Mulder hizo referencia a los viajes que realizó Olivera desde el país europeo a Lima, los cuales ascendían a 46, durante su época como embajador.Asimismo, la propia presidenta de la comisión, Rosa Bartra (FP), le pidió al ex ministro en varias oportunidades que se limite a responder lo que se le había preguntado y no se vaya por las ramas.Olivera, por su parte, afirmó que no recibió dinero de Odebrecht y señaló que en esta investigación deben caer “los peces gordos”.(Peru21)